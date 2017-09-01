Российские корабли проведут сбор-поход в Азербайджане

2017-09-01 10:23 | www.oxu.az | 4

Отряд кораблей Каспийской флотилии посетит порты Казахстана и Азербайджана в ходе сбор-похода, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, передает Oxu.Az со ссылкой га РИА Новости.

«Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе малого ракетного корабля «Великий Устюг» и приданных судов обеспечения покинул пункт базирования и вышел в открытое море для выполнения задач сбор-похода… Для развития и укрепления международного сотрудничества между прикаспийскими странами в ходе выполнения задач морского похода российские моряки посетят порты двух иностранных государств — Казахстана и Азербайджана», — сказал он.

Астафьев отметил, что за 25 суток плавания отряду кораблей предстоит обеспечить военно-морское присутствие российских кораблей в Каспийском море. Также экипажи кораблей проведут двухдневное учение по защите объектов нефте- и газодобывающей промышленности от возможных угроз со стороны незаконных вооруженных формирований.

Начальник пресс-службы ЮВО добавил, что во время морского похода будут отработаны задачи по совместному маневрированию, элементы поисково-спасательного обеспечения, будут проведены боевые упражнения с артиллерийской стрельбой по морским, воздушным и береговым целям. Экипажи кораблей пройдут более 2000 миль по Каспийскому морю в морском походе и проверят слаженность и боевую готовность к выполнению задач.

С.Б.

