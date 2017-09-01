Турция приветствует освобождения иракского города Талль-Афар от ИГ – МИД

2017-09-01 10:23 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Турция приветствует освобождения иракского города Талль-Афар от боевиков террористической организации «Исламское Государство» (ИГ). Об этом стало известно Trend из сообщения Министерства иностранных дел Турции.

В сообщении МИД Турции отмечается, что Турция приветствует факт освобождения иракского города Талль-Афар от ИГ.

«Турция также соболезнует жителем Талль-Афар которые понесли большие потери от кровавой террористической организации ИГ», - говорится в сообщении.

Как отмечено в сообщении МИД, Турция, открывшая двери бежавшим от террористов жителям Талль-Афар, сегодня вновь готова поддержать их, оказав любую поддержку жителем города.

«Турция также готова оказать любую поддержку властям Ирака», - говорится в сообщении МИД Турции.

Отметим, что премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил в четверг о победе иракских военных над ИГ в городе Талль-Афар и полном освобождении от террористов северной провинции Найнава.

Военная операция в расположенном на северо-западе Ирака Талль-Афаре велась с 20 августа. На прошлой неделе военные заявили о том, что осуществляют контроль над городом, за исключением северного пригорода Аядыя.

"Свершилась победа, и провинция Найнава оказалась полностью в руках наших героических сил… Я объявляю вам, что стойкий Талль-Афар присоединился к Мосулу и вернулся на землю родины", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой премьер-министра Ирака.

Аль-Абади добавил, что за последние дни военные уничтожили террористов в пригороде Аядыя и оставшихся районах, не дав им бежать. Он отметил, что военные продолжат освобождать "каждую пядь Ирака и его пустынь".

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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