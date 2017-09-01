Эрдоган прокомментировал высказывания Макрона

2017-09-01 10:34 | www.apa.az | 3

По окончании праздничной молитвы в Стамбуле, приуроченной к празднику Гурбан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопросы журналистов.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Hürriyet», глава турецкого государства отметил, что нынешний праздник окрашен для исламского мира печалью в связи с вооруженными конфликтами в различных регионах мира, населенных мусульманами.

«Вооруженные столкновения в Сирии и Ираке, события в Аракане, борьба с терроризмом в нашей стране – все это препятствует нам встретить этот праздник должным образом», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган также прокомментировал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона журналу «Le Point».

Напомним, в интервью изданию Макрон заявил, что в статусе одного из мировых лидеров есть свои недостатки, среди которых необходимость частого общения по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Если честно, то я не намерен анализировать то, что он хотел сказать. Об этом нужно спросить у уважаемого Макрона. Могу сказать лишь одно: предложения поговорить исходят от них, и я не хочу их отклонять. Потому что я хочу увеличить число наших друзей и уменьшить число тех, кто относится к нам негативно. Я не отношусь негативно к тому, что было озвучено в этом журнале, напротив, считаю, что это свидетельствует о том, насколько важны для них встречи и переговоры с президентом Турции», - прокомментировал слова Макрона президент Турции.

