Узбекистан отмечает День независимости и Курбан-байрам

2017-09-01 10:32 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - День 26-летия независимости и один из главных мусульманских праздников – Курбан-байрам отмечает Узбекистан первого сентября.

Накануне, поздравляя граждан Узбекистана с Днем независимости, президент Узбекистана Шавкат Мирзияев сказал: "В совпадении этих двух светлых праздников есть особый символический смысл. Пользуясь возможностью, еще раз искренне поздравляю вас, дорогие мои, с нынешними замечательными праздниками. С этой высокой трибуны я низко кланяюсь нашему мужественному и благородному народу, созидателю и творцу всех наших успехов, нашего великого будущего".

Президент подчеркнул, что за годы независимости узбекистанцы "стали хозяевами собственной судьбы", а страна заняла достойное место в мировом сообществе.

По словам главы государства, заслуга в этом принадлежит основателю независимого государства - первому лидеру Узбекистана Исламу Каримову.

Он напомнил, что 31 августа 1991 года в Ташкенте состоялась внеочередная сессия Верховного Совета Узбекской ССР, на которой Ислам Каримов провозгласил государственную независимость Узбекистана.

В тоже время глава государства о задачах, которые необходимо осуществить для повышения эффективности экономики и уровня благосостояния граждан.

«Масштабы и глубина задач, которые мы ставим сегодня перед собой, требуют от нас в предстоящие два года мобилизации всех наших возможностей и потенциала. Этого ждет от нас наш народ», - сказал президент.

В связи с празднованием Дня независимости большая группа граждан Узбекистана была удостоена государственных наград. В адрес главы государства поступили поздравления от лидеров зарубежных стран и организаций.

Сегодня же во всех городах и селах Узбекистана пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня независимости. Завершатся торжества традиционным салютом.

Отмечая Курбан-байрам, который в этом году совпал с Днем независимости, ранним утром миллионы верующих мусульман посетили более чем две тысячи мечетей страны для совершения праздничного намаза.

Курбан-хайит или Курбан-байрам призывает людей к душевному и нравственному совершенствованию, к добру и милосердию. В эти дни принято принимать гостей, навещать стариков и больных, раздавать пожертвования бедным, навещать могилы родственников.

Курбан-байрам знаменует также окончание хаджа - ежегодного паломничества в Мекку, В этом году хадж к святыням Мекки и Медины совершили 7,3 тысячи паломников из Узбекистана.

По данным комитета по делам религий, 94 процента населения 32-миллионного Узбекистана исповедуют ислам, 3,5 процента граждан республики - православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям.

В настоящее время в Узбекистане осуществляют свою деятельность более 2,2 тысячи религиозных организаций 16 различных религиозных конфессий, в том числе 2,064 тысячи мусульманских и 157 христианских организаций, восемь еврейских общин, шесть общин бахаи, общество сознания Кришны и буддийский храм, а также межконфессиональное Библейское общество.

(Автор: Демир Азизов)