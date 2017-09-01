Турецкая полиция конфисковала крупную партию наркотиков

2017-09-01 10:37 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В результате спецоперации, проведенной полицией Турции в Эгейском море, на одной из яхт было обнаружено и конфисковано 280 кг наркотиков, говорится в сообщении полиции распространенной в пятницу.
В сообщении отмечается, что стоимость конфискованных наркотиков оценивает в сумму трех миллионов долларов.
«В рамках операции проводимой в целях борьбы с наркоторговлей задержано семь человек», - говорится в сообщении полиции.
Личность задержанных не разглашается.
Отметим что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13, средний - 36, максимальный - 65 лет.
Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.
В 2013 году в Турции от наркотической зависимости проходили лечение 5214 человек, в стране функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.
В прошлом году из общего числа арестованных в Турции нарушителей закона 18 процентов составили наркоторговцы.
За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
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