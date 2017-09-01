Президент Турции: «Мне трудно понять, чего хочет Америка»

2017-09-01 10:47 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, отвечая на вопросы журналистов после сегодняшнего праздничного намаза Р.Т.Эрдоган оценил произошедшее как скандал: «Это скандал. Это открытый показатель того, как работает система справедливости в Америке. Приехавших в Генассамблею ООН гостей должны встречать органы безопасности США. Если США не выполняют возложенные на них обязанности, то это не значит что мои охранники также не будут выполнять свои обязанности в отношении напавших на нас там членов террористической организации РКК. Они, естественно, при нападении выполнили возложенные на них обязанности».

Р.Т.Эрдоган обвинил в возбуждении уголовного дела прокурора, назначенного в период Обамы: «Там есть прокурор, который был назначен еще во время президентства Обамы, подготовка подобного обвинительного акта не интересует нас. Во время следующего визита, при возможности, мы отдельно встретимся с уважаемым Трампом. В настоящее время МИД и Министерство юстиции Турции ведут необходимые переговоры. Америка все еще является страной, которая защищает главу FETÖ. Америка даже стала страной, защищающей террористическую организацию РКК. Мне трудно понять, чего хочет Америка».

Отметим, в связи с произошедшим перед посольством Турции в США во время визита Р.Т.Эрдогана в Вашингтон в мае в отношении 15 охранников президента начато уголовное преследование.