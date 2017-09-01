В Гёйчае повесился преподаватель колледжа

2017-09-01 11:02 | www.oxu.az | 2

В Гёйчае совершил суицид преподаватель Государственного колледжа управления и технологий.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой наАПА, Гамидов Гусейн Маариф оглу сегодня утром повесился во дворе дома, в котором проживал.

Г.Гамидов был отцом малолетнего ребенка. Причины самоубийства неизвестны.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

Отметим, что Гусейн Гамидов приходился племянником директору Гёйчайского Государственного колледжа управления и технологий.

C.Б.

