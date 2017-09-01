Блогер стал мэром американского города и запретил натуралов

2017-09-01 11:12 | www.oxu.az | 2

Популярный американский YouTube-блогер и комик Элайджа Дэниел (Elijah Daniel) на сутки стал мэром города Хэлл (в переводе с английского — «ад») в штате Мичиган, сообщает Oxu.Az со ссылкой на People.

23-летняя знаменитость издал первый свой указ, запрещающий въезд в город гетеросексуалам. Таким образом Дэниел решил продемонстрировать то, как действует антимусульманский бан в США, введенный президентом Дональдом Трампом.

«Запрет — абсолютная копия мусульманского бана, но только - с гетеросексуалами», — рассказал блогер. Ранее он в выражение протеста против политики президента написал эротический роман о Трампе с нарочитым "гей"-подтекстом.

В своем указе новый мэр написал, что, поскольку новые жители непременно станут размножаться и занимать жилища и землю старожилов, их никак нельзя допустить в город. Горожанам же пообещал он щедрую денежную компенсацию за «неучастие в гетеросексуальных действиях».

Жителям Хэлла такая перспектива не понравилась, и в тот же день они потребовали отставки нового мэра, на что Дэниел согласился, немедля покинув свой пост.

С.Б.

