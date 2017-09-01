Швейцария осуждает обстрелы мирного населения Азербайджана – посол (эксклюзив)

2017-09-01 11:30 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Швейцария осуждает обстрелы мирного населения, сказал в пятницу в интервью AzerNews и Trend посол Швейцарии в Азербайджане Филипп Сталдер, говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

«Мандат для обеспечения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта предоставлен Минской группе ОБСЕ. Хотя Швейцария не является участником этого формата, мы полностью поддерживаем работу сопредседателей Минской группы и выступаем за структурированный переговорный процесс, чтобы найти устойчивое решение конфликта на основе принципов международного права. Швейцария осуждает обстрелы мирного населения», - сказал посол.

Сталдер отметил, что новый генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер является бывшим швейцарским дипломатом.

«У Швейцарии давняя традиция играть активную роль в мирных процессах в тех случаях, когда обе стороны конфликта просят об этом. В Швейцарии прошли многочисленные переговоры и встречи», - сказал дипломат, добавив, что в настоящее время Швейцария представляет интерес России в Грузии и интересы США в Иране.

Сталдер отметил, что швейцарская дипломатия обладает большим опытом в посредничестве.

«В Швейцарии были проведены встречи президентов Азербайджана и Армении. Последняя такая встреча в стране состоялась в Берне в декабре 2015 года», - добавил дипломат.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)