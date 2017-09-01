Fitch подтвердил рейтинг PASHA Bank

2017-09-01 11:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента PASHA Bank на уровне “В+” со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Рейтинг позитивно оценивает системную значимость PASHA Bank и отражает его хорошую капитализацию, управляемое качество активов и достаточную ликвидность.

Согласно сообщению, Fitch считает значительным системную значимость банка. По данным агентства, вместе с Kapital Bank, с которым PASHA Bank входит в одну банковскую группу, они хранят около 27 процентов всех депозитов банковского сектора страны.

В то же время незначительно вырос объем просроченных кредитов в PASHA Bank - с 11 [показатель на конец 2016 года] до 13 процентов в первом квартале этого года. Объем реструктурированных кредитов, наоборот, сократился с восьми до семи процентов.

“Доля иностранной валюте в кредитном портфеле банка остается на высоком уровне - 45 процентов всех займов PASHA Bank. Тем не менее, это смягчается тем фактом, что некоторые крупные заемщики банка имеют прибыль в иностранной валюте. Концентрация кредитного портфеля высока, около 69 процентов кредитного портфеля приходятся на 25 займов”, - говорится в сообщении рейтингового агентства.

Все рейтинговые действия выглядят следующим образом:

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте подтвержден на уровне “B+”, прогноз “Стабильный”

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне “B”;

Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне “b+”;

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне “5”;

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как “Нет уровня поддержки”.

"PASHA Bank" - крупнейший корпоративный банк Азербайджана, основанный в 2007 году. Банк является частью группы компаний PASHA - крупного инвестиционного холдинга, действующего также в таких секторах, как страхование, строительство, производство строительных материалов, туризм и в других направлениях бизнеса. Kapital Bank также принадлежит Группе компаний PASHA.

(Автор: Азад Гасанли)

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