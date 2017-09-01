«Азеришыг» принес свет в село Шавго

2017-09-01 11:41 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Астаринском районе в селе Шавго двойной праздник. Помимо Курбан байрамы, сельчане празднуют проведение в село электричества, передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az

В селе Шавго, расположенном высоко в горах, окруженному лесами, реками и скалами, никогда не было электричества. Расположение села и труднопроходимый рельеф исключили возможность использования техники при проведении работ по снабжению села электроэнергией. Все работы велись вручную, говорится в сообщении акционерного общества.

В село, в котором живут 250 человек, было проведено два километра 10-киловаттного кабеля и 5 километров 0,4-киловтаного кабеля. В селе также установлен трансформатор и электрические счетчики в 49 жилых домах.

C.Б.

