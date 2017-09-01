Здание Минтранса Армении эвакуировали из-за сообщения о бомбе (версия 2)

2017-09-01 11:55 | www.trend.az | 3

Здание министерства транспорта связи и информационных технологий Армении в Ереване эвакуировано из-за сообщения о бомбе, на месте работают оперативные группы, сообщили в пресс-службе полиции, передает РИА Новости.

"В Ереване эвакуировали людей из здания Минтранса из-за сигнала о бомбе", — говорится в сообщении.

Сотрудники Министерства транспорта, связи и ИТ Армении срочно эвакуируются, сообщают армянские СМИ.

В 10:26 1 сентября из Полиции поступило сообщение о том, что в здание Министерства транспорта, связи и ИТ заложена бомба.

На место происшествия отбыли один боевой расчет, группа реагирования Национального центра кризисного управления, спасательный отряд и группа саперов.