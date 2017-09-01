Москва отреагирует на закрытие консульства России в США- Лавров

2017-09-01 12:01 | www.trend.az | 3

Москва отреагирует на решение США закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско, как только закончит анализировать этот шаг Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Ранее Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предписала Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США.

"Мы только вчера ночью получили подробную ноту, занимаемся этим. Отреагируем, как только закончим этот анализ", — сказал министр в ходе выступления в МГИМО в пятницу.