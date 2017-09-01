Стал известен прогноз погоды на завтра

2017-09-01 12:10 | www.apa.az | 3

2 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили АПА в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25°, днем 30-35°, в Баку ночью 23-25°, днем 32-34° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 758 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 45-50%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 26-27°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово - 27-28° тепла.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 33-38°, в горах ночью 13-18°, днем 23-28° тепла.