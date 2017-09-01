Лавров: «Москва отреагирует на последний шаг США»

2017-09-01 12:26 | www.apa.az | 1

Москва отреагирует на решение США закрыть генконсульство России в Сан-Франциско.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы только вчера ночью получили подробную ноту, занимаемся этим. Отреагируем, как только закончим этот анализ», - сказал министр в ходе выступления в МГИМО в пятницу.

Напомним, 31 августа США объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство России в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.