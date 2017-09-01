В Астаре люди напуганы странным трубным звуком с неба – ВИДЕО

2017-09-01 12:23 | www.oxu.az | 1

В последнее время участились сведения о странных звуках с неба, которые регистрируются во всех уголках земного шара, передает Oxu.Az со ссылкой на Minval.az.

Так, жителям иранского города Астара удалось запечатлеть на видео громкие трубные звуки. Удивительно то, что в окрестностях нет объекта, которых мог бы издавать подобные звуки.

Город Астара находится недалеко от границы с Азербайджаном на берегу Каспийского моря. Согласно исламской религии, конец света начнется с того, что вестник страшного суда Исрафил подаст сигнал при помощи огромной небесной трубы. Многие жители города крайне напуганы и считают, что эти звуки могут быть предвестником скорого конца.

Следует отметить, что за последние 10 лет подобные звуки фиксировались на всех материках, но их природу так установить не удалось. Многие религиозно настроенные люди считают эти звуки проявлением гнева Божьего, а научные теории говорят о необъяснимых природных явлениях.

C.Б.

