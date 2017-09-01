В Баку отмечают Гурбан байрамы – ФОТОРЕПОРТАЖ

2017-09-01 13:04 | www.oxu.az | 2

Сегодня во всем исламском мире празднуется Гурбан байрамы.

Праздник жертвоприношения Гурбан байрамы (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджжа исламского лунного календаря и продолжается три дня.

В 2017 году Гурбан байрамы начинается 1 сентября.

Гурбан байрамы знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку (Саудовская Аравия).

В Баку к празднику открыли несколько ярмарок жертвенных животных.

Фотограф Oxu.Az Эхтирам Джаби подготовил фоторепортаж о празднике Гурбан байрамы.

С.Б.

