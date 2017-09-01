У Азербайджана и Швейцарии имеется потенциал для дальнейшего совершенствования отношений – посол (эксклюзив)

2017-09-01 13:13 | www.trend.az | 1

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Швейцария обладают потенциалом для дальнейшего совершенствования отношений, сказал в пятницу в интервью AzerNews и Trend посол Швейцарии в Азербайджане Филипп Сталдер.

Он отметил, что за последние 25 лет Швейцария и Азербайджан установили тесные партнерские отношения, которые характеризуются открытостью, дружбой и общими интересами.

«Моя цель в качестве посла Швейцарии в Азербайджане заключается в расширении отношений между нашими странами в максимально большем числе направлений - будь то в политической, экономической, социальной, культурной или научной сфере, чтобы еще больше укрепить связи между двумя странами. Имеется множество свидетельств тому, что наши отношения находятся на высоком уровне, но всегда есть потенциал для дальнейшего совершенствования», - сказал посол.

По словам Сталдера, существует эффективная политическая основа для развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Швейцарией.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев регулярно посещает швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме, где он часто проводит встречи с президентом Швейцарской Конфедерации. За последние годы глава Швейцарии три раза посещал Азербайджан с официальным визитом», - сказал посол.

Кроме того, дипломат отметил, что совершаются регулярные двусторонние визиты на уровне министров, парламентов и глав Центробанков двух стран.

Он напомнил, что всего несколько недель назад в июле председатель Швейцарского национального банка Томас Джордан посетил Баку и провел плодотворные встречи со своим коллегой и главными действующими лицами в правительстве, занимающимися вопросами финансовой стабильности.

«С момента своего прибытия в Азербайджан в октябре 2015 года я постоянно провожу встречи с министрами, парламентариями и высокопоставленными должностными лицами в Баку или в регионах. Я чувствую, что обе стороны имеют политическую волю для укрепления двусторонних отношений и продолжения наших давних партнёрских отношений в области технического сотрудничества. В партнерских отношениях с правительством Азербайджана мы уделяем основное внимание макроэкономическому сотрудничеству, в том числе содействию совершенствованию условий экономического развития в Азербайджане. В целом Швейцария играет важную роль в качестве двусторонней страны-донора», - сказал Сталдер.

Он отметил, что на протяжении многих лет большое количество транснациональных компаний из Швейцарии наладили тесные деловые связи с Азербайджанской стороной и обеспечили свое присутствие в стране.

«Например, крупнейшие прямые иностранные инвестиции в ненефтяной сектор страны приходятся на долю швейцарско-французской компании по производству цемента», - сказал посол.

Сталдер отметил, что еще одна швейцарская компания планирует укрепить свое присутствие в Азербайджане посредством строительства нового завода в Сумгайытском химическом промышленном парке.

«Не случайно, что по данным Госкомстата Азербайджана, Швейцария входит в первую тройку стран по объёму прямых иностранных инвестиций в ненефтяной сектор страны. Согласно данным Госкомстата Азербайджана, на сегодняшний день, наши компании инвестировали более 370 миллиона долларов в Азербайджан», - сказал дипломат.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот со Швейцарией в январе-июле 2017 года составил 96,5 миллиона долларов, сократившись по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 11,3 процента.

При этом экспорт азербайджанской продукции в Швейцарию составил 76,86 миллиона долларов, а импорт швейцарской продукции - 19,64 миллиона долларов.

(Автор: Ляман Зейналова)