В Турции усиленны мере безопасности

2017-09-01 13:18 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В дни праздника Курбан байрам на всей территории Турции усиленны меры безопасности, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Согласно сообщению в настоящее все автомобильные дороги, въезды в большие города охраняются полицией страны.

Отметим, что сегодня в Турции отмечают первый день Курбан Байрама.

Согласно решению Кабинета министров Турции следующие десять дней объявлены нерабочими в честь праздника Курбан Байрамы.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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