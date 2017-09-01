Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с жертвами урагана в США

2017-09-01 13:32 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с произошедшим в штате Техас ураганом «Харви», повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы, увечья и масштабные разрушения, говорится в сообщении туркменского правительства.

От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично глава государства передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

(Автор: Гусейн Гасанов)