Американские военные прибыли в Грузию - ФОТОСЕССИЯ

2017-09-01 13:46 | www.apa.az | 3
Военнослужащие корпуса морских пехотинцев США прибыли в Грузию.
Как сообщает грузинское бюро АПА, они примут участие в многонациональных военных учениях НАТО Agile Spirit 2017 («Проворный дух 2017»).
Учения пройдут на полигоне Орфоло и бронетанковом центре имени лейтенанта Шота Хурцидзе 3-11 сентября.
В военных учениях наряду с военнослужащими Грузии и США примут участие военные из Болгарии, Латвии, Румынии, Украины и Армении.
Целью учений является усиление взаимодействия между военнослужащими НАТО и стран-партнеров, отработка оборонительно-наступательных операций и поддержание стабильности в регионе.