Соперником Путина на выборах может стать женщина

2017-09-01 13:54 | www.oxu.az | 2

Соперником Владимира Путина на выборах российского президента в 2018 году вполне может стать женщина.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет газета «Ведомости».

По данным источников издания, администрацией президента и близкими к ней экспертами рассматриваются пять-семь кандидатур, среди которых три - из «Справедливой России»: председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член Центрального совета партии Ирина Петеляева.

Другой источник называет идеальным вариантом телеведущую Ксению Собчак.

«Идеальный вариант — Ксения Собчак, демонстрирующая образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику… Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос — решится ли она?» — высказался собеседник издания.

До сих пор женщины лишь дважды претендовали на пост президента РФ: в 2000 году это была нынешний председатель Центризбиркома Элла Памфилова («Гражданское достоинство»), набравшая 1,01% голосов, а в 2004-м - Ирина Хакамада (Союз правых сил) с соответственно 3,84%.

С.Б.

