В здании Минтранса Армении бомбы не обнаружено (версия 3 )

2017-09-01 13:58 | www.trend.az | 2

В здании Министерства транспорта, связи и ИТ Армении бомбы не обнаружено, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Здание министерства транспорта связи и информационных технологий Армении в Ереване эвакуировано из-за сообщения о бомбе, на месте работают оперативные группы, сообщили в пресс-службе полиции, сообщили ранее СМИ.

"В Ереване эвакуировали людей из здания Минтранса из-за сигнала о бомбе", — говорилось в сообщении.

В 10:26 1 сентября из Полиции поступило сообщение о том, что в здание Министерства транспорта, связи и ИТ заложена бомба.

На место происшествия отбыли один боевой расчет, группа реагирования Национального центра кризисного управления, спасательный отряд и группа саперов.