В Новой Зеландии около 100 человек застряли на подъемнике

2017-09-01 14:08 | www.trend.az | 3

Около 100 человек застряли на остановившемся горнолыжном подъемнике на юге Новой Зеландии, полиция ведет спасательную операцию, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на издание New Zealand Herald.

Полиция получила сообщение о неисправности в 14.40 по местному времени.

Спасательная операция продолжается уже несколько часов, на данный момент эвакуированы 75 человек.

"Я думаю, что что-то зацепилось, поэтому кресло подъемника врезалось в подъемный вал и немного повредило его", - заявил представитель компании, в чьем ведении находится подъемник.

Инцидент, вероятно, произошел, когда кто-то из посетителей неудачно сошел с подъемника, добавил он.