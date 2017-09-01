Лавров: Если бы Запад принял наши предложения, то нагорно-карабахский и приднестровский конфликты давно были бы урегулированы

2017-09-01 14:10 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он сказал, что особую тревогу вызывают настойчивые усилия НАТО по изменению военно-политической ситуации в евроатлантическом регионе, включая наращивание военного присутствия и инфраструктуры в приграничных с Россией районах: «Тем, кто инициирует подобные неконструктивные действия, уже понятно, что при любом развитии событий с НАТО мы сможем надежно обеспечить суверенитет и безопасность нашей страны».

Министр отметил, что Россия является ответственной страной, которая твердо привержена тем декларациям, которые принимались за последние 20 лет в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совете Россия-НАТО: «В этих декларациях содержится желание сторон сформировать пространство равной безопасности в Евроатлантике и Евразии, а также заверение, что никто из нас не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других».

С.Лавров выразил сожалением в связи с тем, что эти декларации «так и остались на бумаге»: «Все наши попытки сделать их юридически обязательными были отвергнуты нашими западными коллегами. Я убежден, что если бы равная неделимая безопасность действительно приняла юридически обязательную форму, то многие конфликты, которые сейчас сохраняются в Европе, давно были бы урегулированы».

По мнению главы МИД, это касается нагорно-карабахского и приднестровского конфликтов. «А украинского кризиса не было бы вообще», - заключил он.