В Великобритании ВВС стали первыми принимать женщин в свои ряды

2017-09-01 14:12 | www.trend.az | 2

Королевские ВВС с пятницы стали первым в Великобритании родом войск, допускающим женщин к службе во всех своих подразделениях, передает РИА Новости

С первого сентября заявки на службу от женщин начало принимать наземное подразделение ВВС. Решение о допуске женщин к службе в частях, вступающих в непосредственное соприкосновение с противником, было принято в прошлом году тогдашним премьер-министром Дэвидом Кэмероном. В июле нынешнего года министр обороны Майкл Фэллон объявил, что решение вступает в силу в начале сентября – раньше, чем планировалось.

Основная задача наземного подразделения - обеспечение безопасности баз Королевских ВВС. Женщины на данный момент составляют порядка 10 процентов от всего личного состава ВВС Великобритании.