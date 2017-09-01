В Стамбуле ужесточат наказание за мошенничество в отношении иностранных туристов

2017-09-01 14:14 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле ужесточат наказание для субъектов туристического рынка, совершающих мошенничество в отношении иностранных туристов, сказал Джошкун Йылмаз, глава Стамбульского отдела министерства культуры и туризма. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Йылмаз отметил, что в результате расследований было выявлено, что некоторые туристические компании и туроператоры, а также ряд кафе, ресторанов и ночных клубов Стамбула удваивают цены для иностранных туристов.

По словам Йылмаза, в Стамбуле из-за подобных фактов мошенничества были оштрафованы некоторые кафе и рестораны, а также туроператоры, в целом на 2 миллиона 63 тысяч лир.

Отметим, что согласно данным Института статистики Турции (TUİK), во втором квартале 2017 года доходы Турции от туризма увеличились на 8,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив 5,413 миллиарда долларов.

Количество иностранцев, посетивших Турцию в июне 2017 года, увеличилось на 43,01 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года. В июне текущего года Турцию посетило 3,486 миллиона иностранцев, 41,991 тысячи из которых направлялись транзитом через Турцию в другие страны.

За шесть месяцев текущего года Турцию посетило 12,249 миллиона иностранных гостей, что на 14,05 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года

Отметим, что в 2016 году Турцию посетило 25,352 миллиона туристов, что на 30 процентов меньше показателя за предыдущий год.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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