Поедавшего бекон перед мусульманками шведа приговорили к штрафу

2017-09-01 14:26 | www.oxu.az | 2

Стокгольмский суд признал местного 53-летнего жителя виновным в оскорблении чувств верующих за то, что в поезде перед тремя мусульманками он ел бекон.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает шведский портал Marsta.

Инцидент произошел в пригородной электричке в апреле 2015 года. Пассажир (его имя не сообщается) начал есть бекон, несмотря на то, что напротив него сидели три женщины в хиджабах. Мусульманки пересели на другое место, но мужчина последовал за ними и снова сел напротив.

Ему предъявили обвинения в оскорблении чувств верующих, а также в разжигании ненависти по расовому или национальному признаку. Впрочем, последнее обвинение на суде было снято.

На процессе подсудимый заявил, что не имел намерений оскорбить чувства женщин, а отправился за ними на другое место, чтобы извиниться, если его действия их оскорбили.

Но суд не принял его заявление во внимание, так как свидетели происшествия, а также видео с камер наблюдения в вагоне подтвердили, что пассажир специально ел бекон перед мусульманками.

В итоге мужчину приговорили к штрафу в размере 9 тысяч крон (1130 долларов США). Также он должен выплатить по 5 тысяч крон (630 долларов) каждой из трех женщин.

С.Б.

