В Азербайджане дали свет в село, в котором никогда не было электроэнергии

2017-09-01 14:22 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В отдаленном селе Шевго Астаринского района, которое на протяжении всей своей истории никогда не было подключено к электросетям, сегодня, в день праздника Гурбан впервые дали свет.

Ввиду невозможности использования техники в этом населенном пункте, расположенном в лесу, среди рек и скал – одним словом в местности со сложным рельефом, ОАО "Азеришиг" провело линию электропередачи вручную.

Для обеспечения электроэнергией 49 жилых домов, где проживает 250 жителей, проложена электросеть, состоящая из самонесущих изолированных проводов напряжением 10 кВ, протяженностью два километра, а также линия напряжением 0,4 кВ, протяженностью пять километров. В селе построен один трансформаторный пункт мощностью 63 кВА. В домах абонентов установлено 49 электросчетчиков.

Ответственные должностные лица ОАО "Азеришиг" принимали участие в процессе подключения электроэнергии и вместе с жителями села впервые включили в их домах свет. Жители села выразили благодарность главе государства за то, что благодаря проекту İşıqlı Azərbaycan, который основан на девизе "Любая точка Азербайджана должна быть обеспечена качественной, устойчивой и бесперебойной электроэнергией", в их домах появился свет.

(Текст: Талех Агавердиев)