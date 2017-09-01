SOCAR приостановила подачу газа в один из регионов Грузии

2017-09-01 14:38 | www.apa.az | 3

Подача природного газа в города Гурджаани, Лагодехи и Кварели Кахетинского края приостановлена.

Как сообщает местное бюро АПА, причиной приостановки подачи газа являются ремонтно-восстановительные работы, проделываемые на газопроводе компании «SOCAR Georgia Gas». В компании сообщили, что город Гурджаани и 15 сел, а также части городов Лагодехи и Кварели отрезаны от подачи газа.

С завтрашнего дня подача природного газа постепенно будет восстановлена. Ожидается, что ремонтно-восстановительные работы на газопроводе завершатся 5 сентября.