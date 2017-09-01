Собчак ответила на слухи об участии в выборах президента

2017-09-01 14:44 | www.oxu.az | 3

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала в Instagram статью «Ведомостей», в которой, в частности, говорилось, что она могла бы составить конкуренцию Владимиру Путину на ближайших президентских выборах, передает Oxu.Az.

Собчак посетовала на то, что СМИ не связались с ней по этому поводу, и отметила, что она человек независимый и с администрацией президента не связана. «Что там кто обсуждает в высоких кабинетах, не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом», — добавила она.

Ранее в пятницу, 1 сентября, «Ведомости» со ссылкой на источники написали об идее в администрации президента сделать женщину «спарринг-партнером главного кандидата в президенты». По словам собеседников газеты, рассматривается 5-7 кандидатур, среди которых три — из «Справедливой России». Речь идет о председателе Социал-демократического союза женщин Наталье Великой, лидере Национального родительского комитета Ирине Волынец и члене центрального совета партии Ирине Петеляевой.

Также согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной партии. «Идеальный вариант — Ксения Собчак, демонстрирующая образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику, рассуждает еще один собеседник, близкий к администрации: умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос — решится ли она», — указывает издание.

Великая заявила, что с ней на данную тему не говорили. По словам Петеляевой, официального предложения не было, но ей интересно поучаствовать: «Есть социальный запрос на женщин в политике, это повысит интерес к предсказуемым выборам». С Волынец связаться не получилось.

«Ведомости» напоминают, что женщины уже были кандидатами в президенты России: в 2000 году нынешний председатель Центризбиркома Элла Памфилова набрала 1,01 процента голосов, а в 2004-м Ирина Хакамада — 3,84 процента.

Следующие выборы президента России состоятся в 2018 году. По закону избранный глава государства будет занимать эту должность шесть лет. Действующий лидер страны Владимир Путин имеет право баллотироваться, однако он пока не объявил о таком намерении.

С.Б.

