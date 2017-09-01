В дни праздника Гурбан почти все места в отелях Баку забронированы - Ассоциация туризма

2017-09-01 14:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На праздничные дни, практически все места в отелях Баку, забронированы. Об этом Trend в пятницу сообщил советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Музаффар Агакеримов.

Отметив, что в мусульманских странах праздник Гурбан отмечается по-разному – на протяжении трех, семи и 10 дней, Агакеримов сказал, что на праздник в Азербайджан ожидается прибытие в основном туристов из арабских стран и Ирана. Прогнозируется также, что в Азербайджан прибудут туристы из Казахстана и Узбекистана.

По словам советник председателя AzTA, больше всего мест забронировано в 3-х и 4-хзвездных отелях.

Официальный представитель AzTA добавил, что местные туристические компании будут работать и в праздничные дни.

Отметив, что туристические компании готовы организовывать туры в регионы, в частности в Габалу, Шеки, Губу и Гусар, Агакеримов сказал, что увеличение притока туристов в страну повысило потребность в экскурсоводах, в частности в арабоязычных гидах.

Отметим, что в связи с праздником Гурбан дни с первого по четвертое сентября в Азербайджане объявлены нерабочими.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)