Авиакомпания Buta Airways совершила первый коммерческий рейс в Тбилиси (ФОТО)

2017-09-01 15:14 | www.trend.az | 4

БАКУ - ТБИЛИСИ /Trend Life/ - Азербайджанские журналисты в рамках промо-тура сегодня утром стали первыми пассажирами нового самолета «Embraer 190» авиакомпании Buta Airways, созданной при ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», который совершил перелет из Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев в Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели.

На состоявшейся пресс-конференции директор авиакомпании Buta Airways Джамиль Манизаде отметил, что до 29 октября, до начала зимнего расписания, будут выполняться четыре рейса в неделю, а с началом зимнего расписания, соответственно, количество рейсов будет увеличено до десяти.

"Все это стало возможным благодаря наиболее демократичным ценам на авиабилеты – начиная с 29 евро. Уже сейчас загрузка рейса нас очень радует - в районе 95 -100 процентов. Сегодняшний рейс был совершено полный", - отметил директор авиакомпании.

По словам Джамиля Манизаде, пассажирам рекомендуется приобретать билеты заранее за два месяца. "В ноябре у нас уже достаточно серьезный процент загрузки", - добавил Манизаде.

Было отмечено, что на данный момент авиакомпанией открыта продажа билетов в направлении на Казань, Минеральные воды, Москву, а также Москва-Гянджа, а с началом зимнего расписания добавляется Санкт-Петербург и Стамбул (аэропорт "Сабиха Гекчен").

"Мы рассматриваем много потенциальных направлений для Buta Airways, но начать решили с наиболее востребованных, пользующихся наибольшей популярностью у населения. В дальнейшем их перечень будет расширен", - сказал директор авиакомпании Buta Airways.

Перелеты совершаются на самолетах бразильского производства – Embraer. Самолеты являются суперсовременными и комфортабельными.

Как подчеркнул Джамиль Манизаде, деятельность Авиакомпании Buta Airways внесет существенный вклад в развитие туризма в стране.

"Наряду с инфраструктурой и всеми условиями, которые сегодня созданы в Азербайджане для туристов, мы добавили еще и дешевый сегмент авиабилетов. Помимо туристического потенциала, это также внесет вклад в развитие Международного аэропорта Гейдар Алиев, потому что уже сейчас у нас очень серьезные цифры по трансферту через Баку, в том числе и Тбилиси, пользуется большой популярность. Я уверен, что мы будем и дальше работать в этом направлении", - сказал Манизаде.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов отметил, что сотрудничество между двумя странами в сфере туризма находится на высоком уровне, и деятельность авиакомпания Buta Airways внесет вклад в развитие туристической сферы и укрепление связей.

На мероприятии было также отмечено, что развитие туризма в Азербайджане - одна из основных приоритетных сфер государства. Наряду с созданием в стране по поручению Президента Ильхама Алиева туристических объектов, осуществляются также последовательные меры по реконструкции на современном уровне транспортной инфраструктуры. Создание лоукостера авиакомпании Buta Airways - часть работы, проводимой на основе соответствующего поручения главы государства о понижении стоимости авиабилетов, данного им на заседании Кабинета Министров.

«Embraer 190» - воздушное судно модификации эконом-класса вмещает 106 пассажиров. Buta Airways будет выполнять авиарейсы по наиболее востребованным направлениям. С 1 сентября будут осуществляться полеты из Баку в Москву, Киев, Анталью, Казань, Минеральные Воды, Тбилиси и Тегеран, а с начала зимнего расписания, которое будет применяться с 29 октября, - из Баку в Стамбул и Санкт-Петербург, а также из Гянджи в Москву. Минимальный тариф в одну строну, по всем направлениям составляет 29 евро. Buta Airways функционирует по типичной схеме лоукостера: перевозка багажа, горячие блюда в самолете, выбор места и другие услуги будут предлагаться за дополнительную плату.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Компания основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Реализация данного проекта не только позволит гражданам страны путешествовать в различные города мира по более низким ценам, но также в значительной степени повлияет на рост туристического потока в Азербайджан.

Авиабилеты можно приобрести на сайте https://www.butaairways.az/az/, а также в кассах и официальных агентствах. Оплата производятся в местной валюте страны отправления по курсу Центрального банка на день оплаты.

Авиабилеты, приобретенные по минимальному тарифу «БЮДЖЕТ», не будут подлежать возврату и обмену. Авиабилеты по тарифу «СТАНДАРТ» можно будет обменять или вернуть с удержанием 50% от его стоимости.

Провоз ручной клади габаритами до 110 см в трех измерениях и неограниченным весом составит 25 евро. За аналогичную сумму можно будет провезти зарегистрированный багаж весом до 23 кг и габаритами до 158 см. При покупке багажного места предварительно на сайте или в кассе цена составит 20 евро.

На всех рейсах авиакомпании будут бесплатно предоставляться бутерброды и вода, горячее питание можно будет предварительно заказать во время покупки авиабилета за 7,90 евро. На борту самолета также можно будет приобрести различные напитки и холодные закуски.

В качестве дополнительных опций на рейсах Buta Airways будут предоставляться комфортные места в салоне самолета. Места с увеличенным пространством для ног в первом ряду и у аварийного выхода – 25 евро, приоритетные места во втором ряду – 15 евро. Зарегистрироваться на рейс можно будет онлайн на сайте и киосках самостоятельной регистрации бесплатно. Регистрация на стойках в аэропорту составит 3 евро.

На рейсах Buta Airways будет бесплатно распространяться одноименный бортовой журнал, который будет одинаково интересен как гражданам Азербайджана, так и гостям и транзитным пассажирам, путешествующим через Международный аэропорт Гейдар Алиев. Журнал расскажет об интересных и неизведанных местах в Азербайджане и за рубежом, о национальной кухне и о том, как можно с пользой провести время в том или ином городе, куда выполняет рейсы авиакомпания.

Связаться с круглосуточным Call-центром авиакомпании можно по телефону +994 (12) 493 14 14 (короткий номер для звонков из Азербайджана *0808) , по e-mail callcenter@butaairways.az, либо написав письмо через форму обратной связи на сайте.

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(Автор: Вугар Иманов)