Президент Ильхам Алиев поздравил вьетнамского коллегу

2017-09-01 15:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Вьетнама Чан Дай Куанга с Днем независимости.

"От имени азербайджанского народа и от себя лично передаю Вам и всему Вашему народу сердечные поздравления по случаю национального праздника Социалистической Республики Вьетнам – Дня независимости.

Азербайджано-вьетнамские отношения основаны на хороших традициях. Уверен, что предпринимаемые нами шаги на пути дальнейшего укрепления и развития дружбы и сотрудничества между нашими странами будут и впредь служить интересам наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Вьетнама – благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.