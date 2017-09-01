Великобритания увеличила военный контингент в Ираке

2017-09-01 15:29 | www.trend.az | 3

Великобритания увеличила военный контингент в Ираке, отправив на военную базу Айн аль-Асад дополнительно 44 служащих инженерных войск, говорится в заявлении министра обороны Майкла Фэллона, передает РИА Новости

"Мы увеличиваем наш вклад в борьбу с ИГИЛ и тем самым подчеркиваем роль Великобритании как ключевого игрока в международной коалиции. Мы побеждаем ИГИЛ. Иракские войска при поддержке ударов коалиции освободили 70 процентов территории, контролировавшейся ИГИЛ, и жертвам варварства террористов сейчас оказывается гуманитарная поддержка. Отправка дополнительных военнослужащих поможет поддержать операции, направленные на ускорение поражения ИГИЛ", - говорится в заявлении Фэллона.

Новая группа военнослужащих пробудет в Ираке примерно полгода и будет заниматься строительством инфраструктуры, в том числе жилья и офисов на базе коалиции.

После отправки группы численность британского контингента на базе Айн аль-Асад превысила 300 человек, а в Ираке в целом - 600 человек.