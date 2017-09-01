Эден Азар оценил себя в 300 миллионов евро

2017-09-01 15:44 | www.oxu.az | 2

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Эден Азар, комментируя рекордный трансфер бразильца Неймара, предположил, сколько могли бы заплатить за него.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Goal.com.

«Не знаю, сколько бы я стоил. Возможно, 300 миллионов евро? Тут все зависит от рынка. Неймар — бразилец, у него большой потенциал, он на год младше меня и играл в "Барселоне". Трансферная стоимость также зависит от твоего контракта и других деталей. Посмотрим, сколько я буду стоить, если дело дойдет до трансфера», — заявил Азар.

26-летний Азар играет за «Челси» с 2012 года. В нынешнем сезоне футболист пока не принимал участие в матчах из-за полученной в начале июня травмы. По оценке портала Transfermart.de трансферная стоимость полузащитника оценивается в 75 миллионов евро.

C.Б.

