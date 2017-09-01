Баку полностью готов к Чемпионату Европы по прыжкам на батуте - UEG

2017-09-01 15:46 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Национальная арена гимнастики в Баку полностью готова принять Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и на двойном мини-батуте в 2018 году, сказал в пятницу Trend находящийся в Баку президент технического комитета Европейского Союза гимнастики (UEG) по прыжкам на батуте Владимир Земан.

По словам Земана, арена в Баку является одной из самых лучших в Европе для проведения крупных соревнований.

«Мы приехали в Баку в первую очередь для того, чтобы посмотреть, как идет подготовка к соревнованиям, а также провести совещание технического комитета в течение двух дней. Я бы сказал, что Национальная арена гимнастики – одна из самых лучших в Европе, так как она специализирована на всех видах гимнастики», - отметил Земан.

По словам президента техкома, Баку также обладает большим опытом в проведении крупных соревнований.

«Два года назад в Баку прошли Европейские игры, которые были проведены на высшем уровне. Кроме того Баку уже принял два Кубка мира по прыжкам на батуте, а также Кубки мира по другим гимнастическим дисциплинам», - сказал Земан.

По мнению Земана, арена готова принять и Чемпионат мира по прыжкам на батуте.

«Это должно стать следующим шагом. Вы уже неоднократно принимали Кубки мира, в следующем году пройдет первенство Европы. Почему бы не провести и Чемпионат мира. Считаю, что вы полностью готовы и к этому», - отметил Земан.

(Автор: Анвар Мамедов)