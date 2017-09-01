Руни задержали за вождение в нетрезвом виде

2017-09-01 16:19 | www.oxu.az | 2

Бывший капитан сборной Англии по футболу и игрок «Эвертона» Уэйн Руни задержан по подозрению в вождении в нетрезвом виде.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Mirror, экс-футболист «Манчестер Юнайтед» был остановлен сотрудниками полиции сегодня ночью.

По данным издания, звёздного игрока задержали неподалеку от его дома в графстве Чешир.

23 августа стало известно, что Руни завершает свои выступления за национальную сборную Англии. Отныне он игрок исключительно клуба «Эвертон».

С.Б.

