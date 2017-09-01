В Сирии из плена боевиков освобождены 30 военных

2017-09-01 16:20 | www.trend.az | 2

Сирийский пилот потерпевшего крушение самолета ВВС Сирии в провинции Эс-Сувейда Али Аль-Хелу освобожден вместе с 30 военнослужащими из плена вооруженных группировок, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин".

По данным телеканала, освобождение 31 сирийского военного стало возможным при посредничестве одной из региональных стран, при этом, какой именно, не уточняется.

Самолет ВВС Сирии разбился в провинции Эс-Сувейда на юге страны 15 августа.

Вооруженные группировки заявили, что сирийский МиГ был сбит из зенитных орудий. Пилот боевой машины катапультировался и приземлился на подконтрольной боевикам территории, где и был взят в плен.