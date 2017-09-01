Американские сенаторы подготовили новый законопроект в связи с Россией

2017-09-01 16:30 | www.apa.az | 3

Группа американских сенаторов подготовила законопроект, в случае принятия которого «Роснефть» не сможет получить американские активы венесуэльской нефтегазовой компании «Petroleos de Venezuela SA».

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила «The Wall Street Journal».

«Petroleos de Venezuela» предложила "Роснефти" почти половину активов своей дочерней компании «Citgo Petroleum Corp.» в качестве гарантий по кредиту. В США находятся три нефтеперерабатывающих завода компании «Citgo», а также десятки нефтехранилищ.

Американские сенаторы с помощью законопроекта попытаются помешать этой сделке и убедить администрацию Трампа ее заблокировать.

По данным WSJ, законодатели могут добиться своей цели с помощью Комитета по иностранным инвестициям или министерства финансов.

Издание также отмечает, что «Роснефти» известно о возможной блокировке их сделки, поэтому они обсуждали с Венесуэлой другие варианты залогов. По словам двух людей, которым якобы известны детали переговоров, правительство Николаса Мадуры пообещало России не только участие в венесуэльских проектах по производству нефти, но и будущие поставки нефти в качестве залогов и выплат по кредиту.

В июле сообщалось, что российская компания ведет переговоры с «Petroleos de Venezuela» об отказе от своего залогового права на акции «Citgo», чтобы избежать негативных последствий санкций США.

Напомним, «Роснефть» находится под санкциями США.