В Карабахе убит армянский солдат

2017-09-01 16:56 | www.oxu.az | 3

На линии соприкосновения войск в оккупированном Нагорном Карабахе убит армянский военнослужащий.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Минобороны Армении.

Согласно информации, 1 сентября около 11:50 на боевой позиции одного из армянских оккупационных воинских подразделений, дислоцированного в восточной части Карабаха, в результате разрыва мины смертельное ранение получил военнослужащий Айк Гагикович Хачатрян (1998 г.р).

В целях выяснения причин случившегося проводится расследование.

С.Б.

