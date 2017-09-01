В Карабахе убит армянский солдат

2017-09-01 16:56 | www.oxu.az | 3
На линии соприкосновения войск в оккупированном Нагорном Карабахе убит армянский военнослужащий.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Минобороны Армении.
Согласно информации, 1 сентября около 11:50 на боевой позиции одного из армянских оккупационных воинских подразделений, дислоцированного в восточной части Карабаха, в результате разрыва мины смертельное ранение получил военнослужащий Айк Гагикович Хачатрян (1998 г.р).
В целях выяснения причин случившегося проводится расследование.