«Buta Airways» выполнила первый рейс

2017-09-01 17:06 | www.apa.az | 5

Сегодня первая азербайджанская авиакомпания-лоукостер «Buta Airways» выполнила свой первый рейс в столицу Грузии Тбилиси.

Как сообщает АПА-Экономикс, в международном аэропорту Тбилиси была организована официальная церемония приветствия. Пассажиров первого рейса встретили посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов и представители «Buta Airways». Гендиректор «Buta Airways» Джамиль Манизаде сообщил журналистам в аэропорту, что спрос на первый рейс был на уровне почти 100%. Он сказал, что билеты авиакомпании лучше всего приобретать за 2 месяца: «На ноябрь уже продано достаточное количество билетов. В настоящий момент дан старт продажам авиабилетов по направлениям Баку – Москва, Казань, Минеральные Воды, а также на рейс Москва-Гянджа».

По словам Дж. Манизаде, в зимние месяцы география полетов расширится за счет аэропортов Пулково в Санкт-Петербурга, Сабиха Гокчен в Стамбуле: «В настоящий момент рассматриваются потенциальные направления для «Buta Airways». Мы начали полеты по наиболее востребованным направлениям. Но могу с уверенностью сказать, что география полетов расширится».

Отметим, Buta Airways с 1 сентября будет осуществлять полеты из Баку в Москву, Киев, Анталию, Казань, Минеральные Воды, Тбилиси, Тегеран, с 29 октября – в Санкт-Петербург, Стамбул, а также из Гянджи в Москву.

Минимальный тариф в одну сторону по всем направлениям составляет 29 евро. Buta Airways действует по типичной схеме лоу-костера и поэтому перевозка багажа, горячее питание, выбор места в самолете и другие услуги будут предложены за дополнительную плату.