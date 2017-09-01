В Баку организованы ярмарки по продаже жертвенных животных (ФОТО)

2017-09-01 17:03 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В связи с праздником Гурбан министерство сельского хозяйства Азербайджана организовало пункты продажи жертвенных животных в четырех точках Баку.

Как сообщил в пятницу заместитель министра сельского хозяйства Ильхам Гулиев, пункты продажи организованы по следующим адресам: Наримановский район, улица Алияра Алиева, 26 (рядом с базаром Кешля), Хатаинский район, рядом с кафе Nargilə, Сабаильский район, поселок Бадамдар, улица Сеймура Мамедова,8 (рядом с парком), Ясамальский район, улица Шарифзаде, 196 (во дворе дома торжеств İdeal)

По его словам, в связи с праздником впервые организована продажа мелкого рогатого скота, выращенного в животноводческих хозяйствах, находящихся в подчинении министерства. Всего на ярмарках по продаже жертвенных животных выставлено около трех тысяч голов мелкого рогатого скота, и все они абсолютно здоровы.

Отмечается, что цена каждого привезенного на продажу животного составляет 95 манатов. Ярмарки будут продолжаться до полной продажи всех выставленных животных.

Гулиев отметил, что частным предпринимателям также было направлено обращение в связи с продажей жертвенных животных. Представители частного сектора также смогут продавать имеющихся у них здоровых животных по согласованной цене в выделенных министерством местах.

(Текст: Талех Агавердиев)