Концерт Софии Ротару на фестивале "ЖАРА" в Баку покажут на российском телеканале (ФОТО)

2017-09-01 17:10 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В эфире российского "Первого канала" 3 сентября в 16:25 по московскому времени будет показан юбилейный концерт Софии Ротару, состоявшийся в рамках второго Международного музыкального фестиваля "ЖАРА" в Баку в июле 2017 года, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт телеканала.

Отметим, что специальным гостем концертной программы стал известный певец и композитор, посол Азербайджана в России, народный артист Полад Бюльбюльоглу, который исполнил композиции «Город мой Баку» и «Gəl, ey səhər», и поздравил Софию Ротару со знаменательным событием.

На протяжении всего вечера, который проходил под овации зрителей, хиты Королевы эстрады исполнили Лев Лещенко, Глюкоза, Адиль Караджа, Настя Задорожная, Валерия, Алексеев, Ани Лорак, Artik и Asti, Слава, Ирина Дубцова, Жасмин, Тимур Родригез, Светлана Лобода, группы «Время и стекло» и Mband. Приятным сюрпризом для зрителей стили совместные выступления Софии Ротару с сестрой Аурелией, дуэты с EMINом, Потапом и Настей и Григорием Лепсом.

Второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В фестивале "ЖАРА-2017" приняли участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей. Первый день ознаменовался гала-концертом звезд, во второй день прошел юбилейный концерт народной артистки СССР Софии Ротару, третий день – творческий вечер народной артистки СССР Аллы Пугачевой, и завершился фестиваль юбилейным вечером заслуженного артиста России Григория Лепса. Организаторы фестиваля - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

(Автор: Джани Бабаева)