Путин назвал способ достижения мирового господства

2017-09-01 17:20 | www.oxu.az | 3

Роль мирового лидера сможет взять та страна, которая будет лучшей в создании искусственного интеллекта, уверен президент России Владимир Путин. Об этом он заявил во время открытого урока в Ярославле в пятницу, 1 сентября, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира», — сказал Путин.

Глава государства выразил надежду, что эта власть не сосредоточится в руках какого-то конкретного человека. «Если мы будем лидерами в этой сфере, также будем делиться этими технологиями со всем миром, как мы сегодня делимся атомными технологиями, ядерными технологиями», — сказал он, добавив, что Россия не должна отставать в этой сфере.

В ходе открытого урока российский лидер также высказал мнение, что залогом последовательного развития страны является своеобразный внутренний ядерный реактор, который есть у ее жителей.

C.Б.

