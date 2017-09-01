Серж Саркисян принял участие в открытии дороги на оккупированной территории Азербайджана

2017-09-01 17:32 | www.apa.az | 2

Президент Армении Серж Саркисян глава сепаратистского режима на оккупированной территории Азербайджана – Нагорном Карабахе Бако Саакян приняли участие в открытии автодороги Варденис (Армения) – Агдере (Нагорный Карабах).

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», дорога была построена на пожертвования армян всего мира, собранные Всеармянским фондом «Айастан» в 2013 и 2014 годах в ходе телемарафонов. Затем Серж Саркисян и Бако Саакян вместе посетили также Дадиванк, ознакомились с восстановительными работами, которые ведутся в комплексе, и зажгли свечи в церкви Святой Богоматери Дадиванка.

Они также посетили винный завод в Аскеране.

2 сентября Серж Саркисян примет участие в мероприятиях в Ханкенди по случаю 26-летия сепаратистского режима.