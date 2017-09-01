На востоке Китая автомобиль со школьниками упал с моста, есть пострадавшие

2017-09-01 17:48 | www.trend.az | 2

Автомобиль, перевозивший учеников начальной школы, в пятницу упал с моста на берег небольшой реки в восточной китайской провинции Фуцзянь, в результате погибли двое взрослых, 15 детей госпитализированы, передает РИА Новости со ссылкой на газету "Наньфан души бао".

Инцидент произошел около 17.40 по местному времени в уезде Сянью. По предварительным данным, в результате ДТП погиб водитель.

Информации о том, что послужило причиной аварии, пока не поступало, на месте работают спасательные службы. Ведется расследование.