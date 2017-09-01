Помощник Путина: «Решение США – рейдерский захват»

2017-09-01 17:59 | www.apa.az | 2

Американские власти «продолжают громить двусторонние отношения» и не задумываются о последствиях для международной стабильности.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РБК», об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя журналистам решение США закрыть генконсульства России в Сан-Франциско и еще двух объектов в Нью-Йорке и Вашингтоне.

««Все это сделано в виде рейдерского захвата, потому что уже с 1 сентября консульство в Сан-Франциско прекращает работу», - сказал Ушаков. Дипломатам, подчеркнул он, остается всего полтора дня на прекращение своей деятельности.

Напомним, 31 августа, Госдепартамент США заявил о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско и представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Как позже уточнили в Белом доме, соответствующее решение принял лично президент Дональд Трамп. Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что такими действиями США «полностью выполнили решение правительства Российской Федерации сократить численность американской дипломатической миссии в России». В Госдепе решение российского правительства назвали «безосновательным» и вредным для отношений между двумя странами. В опубликованном накануне пресс-релизе говорится, что США пошли на такую инициативу «в духе паритета, на который ссылается Россия».