Число людей в США, покинувших свои дома из-за шторма "Харви", превысило миллион

2017-09-01 17:49 | www.trend.az | 2

Число людей в США, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, вызванных штормом "Харви", превысило миллион, передает в пятницу ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

В округе Харрис (штат Техас), население которого составляет 4,6 миллиона человек и который включает крупнейший город штата Хьюстон, 75 процентов территории оказались затоплены, сообщило агентство со ссылкой на окружные власти. Высота воды в этом районе достигает 45 сантиметров. В штатах Техас и Луизиана без электричества остаются около 160 тысяч домов (ранее их число составляло 300 тысяч).

По подсчетам компании Moody's Analytics (подразделение корпорации Moody's, которой принадлежит одноименное аналитическое агентство), ущерб, нанесенный штормом "Харви" экономике штата Техас, крупнейшего центра нефтедобычи в США, может составить 51 млрд - 75 миллиардов долларов.

Сейчас "Харви" продолжает движение вглубь континента и приближается к территории штата Теннесси. Максимальная скорость ветра в зоне стихии, которая в настоящий момент находится в 140 км к юго-востоку от города Мемфис, составляет около 13 м/с. Синоптики прогнозируют, что совсем скоро "Харви" может потерять свойства, характерные для тропического циклона.