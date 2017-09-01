Спасатели эвакуировали более 25 человек из зоны схода селя в Кабардино-Балкарии

2017-09-01 17:53 | www.trend.az | 3

Спасатели на вертолетах эвакуировали 27 человек из зоны схода селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР), среди эвакуированных есть иностранцы, сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по КБР Вячеслав Борисов, передает в пятницу ТАСС

В районе схода селя в КБР могут находиться 7,7 тысячи человек

"Первым рейсом эвакуировано 12 человек, вторым рейсом - 15 человек", - сказал он.

По словам Борисова, большая часть пассажиров второго вертолета - иностранные граждане.